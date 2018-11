Sporting assume desequilíbrio financeiro de 137 milhões euros

A Sporting SAD assume que tem um desequilíbrio financeiro de 137 milhões de euros, que pode condicionar a sua atividade “e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos”, segundo os “principais riscos” da sociedade elencados no prospecto para um empréstimo obrigacionista divulgado esta sexta-feira, 9 de novembro, através da Comissão do Mercadode Valores Mobiliários (CMVM).

No prospecto, a Sporting SAD refere que “existe um desequilíbrio financeiro e económico, sendo o passivo corrente superior ao ativo corrente em cerca de 137 milhões de euros”, com referência a 30 de setembro de 2018.

Acrescenta que os os seus capitais próprios “têm vindo a ser negativos ou positivos com um valor próximo de zero”, mas que a situação se alterou com o processo de reestruturação aprovado em 2013.

“Historicamente o capital próprio da Sporting S.A.D. registou valores negativos, tendo no exercício de 2016/2017 evoluído para uma situação líquida positiva, decorrente em larga medida da implementação de um processo de reestruturação financeira, aprovado em Assembleia Geral da Sociedade, de 23 de julho de 2013, previamente aprovada em Assembleia Geral do SCP de 30 de junho de 2013, o qual permitiu à Sociedade elevar os seus capitais próprio, mas ainda insuficiente para ser superior a metade do capital social”, refere a sociedade.

Aponta que o acordo já sofreu alterações e adianta que “o Millennium bcp e o Novo Banco encontram-se disponíveis para renegociar os termos do Acordo Quadro, tendo concedido, em novembro de 2018, um waiver (renúncia temporária) até final do ano para regularização das obrigações, pecuniárias e não pecuniárias pendentes”.

A Sporting SAD irá pagar uma taxa de 5,25% ao ano para emitir 30 milhões de euros em obrigações. O empréstimo tem uma duração de três anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021, salvo se ocorrer o vencimento antecipado, nos termos previstos supra.

“Os juros das obrigações vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com pagamento a 26 de maio e 26 de novembro de cada ano de vida das obrigações”, pode ler-se no prospecto, que acrescenta que a taxa de rentabilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados pela obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento.