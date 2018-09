Superbrands: há uma marca portuguesa entre as 10 preferidas pelos consumidores

A Superbrands (uma organização internacional que distingue marcas de excelência em 89 países) juntamente com o FuturecastLab do ISCTE, apresentaram os resultados de um estudo sobre as tendências de consumo em Portugal nos últimos cinco anos. O Continente revelou ser a marca portuguesa favorita dos consumidores.

No estudo, entitulado de ”Insights e Tendências das Marcas de Excelência em Portugal”, que foi feito com base na opinião consumidor português, foi-lhes pedido que, de forma espontânea, referissem marcas que conhecessem e que melhor satisfizessem as necessidades, as mais relevantes.

Há uma marca portuguesa, entre as 10, referidas de forma consistente pelos portugueses no estudo de consumidor feito pela organização. O Continente surge no ranking das marcas consideradas relevantes. Num top 10 em que surgem outras nove internacionais como Adidas, Apple, Mercedes, BMW, Nestlé, Nike, Coca-Cola, Samsung e Sony, as marcas tecnológicas prevalecem em relevância.

Foram avaliados cerca de 1008 portugueses durante os cinco anos de avaliação. Dentro dos setores avaliados, aqueles mais relevantes são os de motores, electrónica e moda de consumo, superfícies comerciais e desporto. A média dos homens entrevistados, 49,2%, citam preferências pelas marcas de automóveis, desporto e telecomunicações. Já as mulheres, que ocupam 50,8% dos resultados do estudo, têm mais tendência para citar marcas de moda, superfícies comerciais, higiene pessoal e alimentação. Os mais jovens tendem a privilegiar o mobile e electrónica de consumo, moda e desporto enquanto que os mais velhos tendem preferência pelo auto e as superfícies comerciais.