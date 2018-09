Tem carro a gasolina? Espere por amanhã para abastecer

O gasóleo manter-se-á inalterado nos 1,348 euros por litro. A gasolina irá descer entre os 0,5 e um cêntimo, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais, de acordo com fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico.

O preço da gasolina irá descer na próxima semana entre os 0,5 e um cêntimo, estando nesta altura situado nos 0,7 cêntimos. Já o gasóleo irá manter-se nos atuais 1,348 euros por litro. Já nas marcas brancas irá também registar-se uma quebra de 0,005 cêntimos. Estes são os postos de abastecimento mais económicos do país. Gasolina(s): Continuar a ler – Pingo Doce, Castelo Branco – Cruz de Montalvão – 1,480 euros

– Jumbo Castelo Branco – 1,489 euros

– E.Leclerc Figueira da Foz- 1,489 euros

– Pingo Doce, Castelo Branco – Cruz de Montalvão – 1,489 euros

– Intermarché de Soure (espadinha)- 1,499 euros Gasóleo(s): – E.Leclerc Figueira da Foz – 1,249 euros

– Intermarché Valença – 1,259 euros

– Intermarché Marinha da Guia- 1,259 euros

– Intermarché Pombal – 1,259 euros

– RE – GUIA POMBAL – 1,259 euros