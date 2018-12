Tomás Correia vence corrida à Associação Mutualista Montepio Geral com 43,2%

António Tomás Correia que concorre para um quarto mandato, venceu as eleições desta sexta-feira para um novo mandato à frente da Associação Mutualista Montepio Geral.

A lista A venceu com 43,2%; seguiu-se a lista C de António Godinho com 36,3% e em terceiro lugar ficou a lista B de Fernando Ribeiro Mendes com 20,5%, soube o Jornal Económico.

Está neste momento a decorrer a Assembleia Geral da Associação, depois do apuramento tardio dos votos.

Só houve 41.857 votos, segundo dados oficiais, o que compara com perto de 52 mil associados nas eleições de 2015.

Este ano a abstenção aumentou tendo havido menos votantes. Isso refletiu-se também no número de votos do vencedor que em 2015 era da ordem dos 31 mil votos.

Hoje à tarde, Tomás Correia dizia que pretende cumprir o novo mandato (caso ganhe estas eleições) “até ao fim”, quando questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de ser confrontado com uma avaliação à posteriori da idoneidade.

A Associação Mutualista Montepio Geral tem uma base de 600 mil associados que gera uma receita de quotas de 7,2 milhões. Gere ativos de 4 mil milhões de euros. O maior ativo que a Associação detém é o banco Caixa Económica Montepio Geral, com ativos de 20 mil milhões e um milhão de clientes. O banco está avaliado nas contas da Associação em 1.878 milhões, líquido de imparidades.

Ribeiro Mendes lamentou hoje que não tenha havido debate entre candidatos e que mais uma vez o processo eleitoral esteja confinado ao voto por correspondência, o que limita a participação dos associados.

(em atualização)