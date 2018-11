TV Box Android: para que serve e como funciona?

O que é e para que serve uma TV Box Android?

Uma TV Box Android é um equipamento que se liga à sua televisão, através de um cabo HDMI, transformando-a numa Smart TV, por um valor muito inferior ao custo de uma televisão com esta tecnologia incorporada. É também conhecida como Smart TV Box.

Os canais da TV Cabo são, por norma, de número reduzido e se tiver uma box da operadora com fibra ótica fica com canais a mais. Por vezes, temos tantos canais que nem conhecemos que conteúdos alguns disponibilizam.

Por outro lado, as Smart TV vieram revolucionar o mercado das televisões ao permitirem o acesso à Internet, instalar aplicações, jogar, realizar videochamadas ou reproduzir conteúdos, por exemplo. No entanto, o seu valor de mercado ainda é elevado para a carteira de muitos consumidores portugueses.

A solução pode passar, então, por uma combinação entre um serviço de televisão e a aquisição de uma TV Box Android. Se ainda não dispõe de um pacote de telecomunicações com televisão ou se pretende mudar de operadora, poderá comparar todas as opções do mercado e escolher um pacote com mais ou menos canais, consoante as suas preferências:

Como funciona uma TV Box Android?

Este equipamento é conectado à sua televisão através de um cabo HDMI e deverá também ser ligado à Internet. Dependendo da Smart TV Box, esta poderá ter de ser conectada ao router via Wi-Fi ou com cabo.

Depois, é só utilizar a sua TV Box Android e terá acesso a canais de televisão digitais, poderá aceder à Internet e a streaming, mas também poderá reproduzir conteúdos em 3D ou 4K, armazenar conteúdos, realizar gravações e até colocar em pausa o que estiver a ver em tempo real. Conheça as principais funcionalidades deste equipamento:

1. As suas aplicações preferidas na televisão

Uma vez que a TV Box Android é um dispositivo com sistema operativo Android, o utilizador pode aceder à Play Store da Google e fazer o download das aplicações que desejar.

2. Jogar sem parar no conforto da sua sala

Outra funcionalidade de uma Smart TV Box é a possibilidade de emparelhar um controlo remoto através de Bluetooth, para que possa usufruir de qualquer tipo de jogo disponível na Play Store.

Se gosta de jogar, então a Android TV Box é mesmo para si. Para além do acesso à Play Store, poderá ainda fazer game stream (os jogos são corridos numa cloud) de um jogo através deste equipamento. Neste caso, o jogo é processado no seu computador, mas está a jogar através da sua televisão.

3. Todos os filmes e séries acessíveis pelo comando da televisão

A funcionalidade mais conhecida da TV Box Android é, sem dúvida, a possibilidade de ver filmes e séries através de streaming ou on-demand. A possibilidade de aceder a aplicações como o Kodi ou Plex, que disponibilizam uma base de dados de filmes e séries, ou a serviços como a Netflix tem sido a principal razão para o aumento da popularidade deste equipamento.

Para além disso, as Smart TV Box permitem ainda aceder às aplicações das operadoras para ter acesso aos canais contratados. Isto significa que, por exemplo, poderá ter a sua TV Box no quarto e a TV Box Android na sua televisão da sala, tendo acesso aos canais do seu pacote de telecomunicações em ambas as divisões.

4. Todas as memórias num só local

Através de uma PEN ou de um disco externo, por exemplo, poderá facilmente ver fotografias, vídeos e outros conteúdos armazenados e partilhá-los com a família e amigos na sua televisão.

5. Ver o seu smartphone na televisão

Por vezes, o ecrã do smartphone torna-se demasiado pequeno para podermos mostrar algum vídeo ou fotografia aos amigos. Com uma aplicação é possível transmitir o ecrã do seu telemóvel na televisão.

Quais as características a considerar para escolher uma Smart TV Box?

Existem alguns atributos a considerar para conseguir escolher uma Smart TV Box que colmate as suas necessidades e corresponda às suas expectativas.

1. Sistema operativo

O sistema operativo do equipamento é muito importante devido à compatibilidade. Uma TV Box Android, por exemplo, tem compatibilidade com todas as aplicações disponíveis na Play Store e uma Box Apple TV é compatível com as apps da Apple Store.

2. Conectividade

Deve analisar se o equipamento tem ligação Wireless, Bluetooth e, no mínimo, uma entrada USB e uma entrada HDMI, para garantir a partilha de conteúdos do smartphone ou computador para a sua televisão.

3. Capacidade de memória

Tal como acontece num computador, a capacidade de memória é fundamental para que o processamento dos conteúdos seja rápido e sem falhas, quer em termos de qualidade de imagem como de som.

4. Placa de rede

A placa de rede deverá ter uma boa qualidade para que o sinal de Wireless seja eficaz. Se assim não for, terá dificuldade em ver conteúdos corretamente.

Mas também aqui é importante que a Internet contratada seja adequada. Se tem pouca velocidade de Internet, a conexão com a TV Box Android será mais difícil e a visualização de conteúdos irá perder qualidade. Assim, se precisa de mais velocidade na Internet lá de casa, contrate este serviço num pacote de telecomunicações para conseguir uma mensalidade mais atrativa.

5. Memória interna

No caso de o equipamento ter pouca memória interna, perceba se dispõe de entradas para cartões de memória. Lembre-se que uma TV Box Android precisa de bastante memória para o sistema operativo, aplicações e armazenamento de conteúdos.

6. Equipamentos adicionais

Algumas TV Box trazem outros equipamentos adicionais, tais como, por exemplo, um teclado ou comando para jogar (joystick) que vale a pena considerar, uma vez que poderão facilitar o controlo de apps e jogos.

As opções do mercado são cada vez mais diversas e direcionadas para vários tipos de utilizadores, podendo ser uma solução de preço reduzido e com componentes superiores às de uma Smart TV.