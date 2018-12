Wall Street recupera e fecha em terrenos positivos

A bolsa de Nova Iorque inverteu a trajetória de descida durante o dia com os três principais índices a fecharem no “verde” durante a primeira sessão da semana. O S&P 500 valorizou 0,26% para 2.639,86 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,74% para 7.020,520 pontos e o industrial Dow Jones subiu 0,14%, para 24.423,26 pontos.

Esta segunda-feira ficou marcada pela volatilidade dos mercados, em especial do Dow Jones. O índice industrial esteve a perder 24.000 pontos, algo que não acontecia desde abril, mas conseguiu recuperar e fechou em terrenos positivos. O panorama internacional, marcado pelas tensões nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, com a detenção de Meng Wanzhou, a chief financial officer da empresa de telecomunicações chinesa, Huawei, penalizaram Wall Street, especialmente o Dow Jones.

A sessão volátil também ficou marcada pela incerteza dos investidores em torno da economia norte-americana. Na passada sexta-feira, foram divulgados os dados de emprego nos EUA em novembro, em que foram criados 155 mil postos de trabalho, abaixo das expectativas, que previam a criação de cerca de 200 mil novos postos de trabalho.

O clima económico e político internacional também tem alimentado incerteza para os investidores que procuram saber a real situação do estado da economia global, que parece estar em desaceleração.

A Apple, que chegou a cair cerca de 2% durante a sessão, fechou a valorizar 0,66% para 169,60 dólares. O dia também ficou marcado depois de a Qualcomm, empresa fabricante de chips e fornecedora da Apple, ter revelado que um tribunal chinês declarou a empresa fabricante de iPhones de ter violado duas patentes. A Apple não poderá vender na China, o maior mercado de dispositivos móveis do mundo, sete modelos diferentes de iPhones, desde os iPhones 6 aos iPhones X. A Qualcomm fechou a valorizar 2,23% para 57,24 dólares.

No Reino Unido, a decisão de Theresa May ter adiado a votação do Parlamento britânico sobre o acordo do Brexit terá causado impacto no setor bancário, que foi um dos setores mais penalizados na bolsa de Nova Iorque. A libra esterlina desapreciou 1,28% face ao dólar, para 1,2563 dólares.

Nas matérias-primas, o petróleo voltou abaixo dos 60 dólares por barril. O Brent, preço de referência mundial e para o mercado europeu, desvalorizou 2,90% para 59,88 dólares enquanto o West Texas Intermediate perdeu 3,40% ,para 59,88 dólares

(atualizada)