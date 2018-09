120 participantes esperados no congresso regional da JS Madeira

Ler mais

São esperados cerca de 120 participantes no congresso regional da JS Madeira que vai reconduzir Olavo Câmara para o seu terceiro e último mandato como presidente da juventude socialista.

No congresso regional Olavo Câmara vai levar a moção ‘A Madeira à Tua Maneira’ um documento que visa ir de encontro às preocupações dos jovens e dar também um contributo para a construção do seu futuro.

A sessão de abertura realiza-se sábado, pelas 11h30, em Machico, e conta com intervenções da presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Marina Barbosa, do presidente da Concelhia da JS-Machico, Diogo Viveiros, do presidente da concelhia do PS-Machico, Roberto Santos, do deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira Avelino Conceição e do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.

“A realização do congresso em Machico cumpre o objetivo de recordar a importância dos restantes concelhos da Região e valorizar e conhecer no terreno a obra do PS nas autarquias a que preside”, explicou Marina Barbosa.

A apresentação, discussão, e votação da moção ‘A Madeira à Tua Maneira’ realiza-se no sábado, pelas 16h15.

O candidato do PS às Eleições Regionais, Paulo Cafôfo, vai estar no congresso da JS Madeira, no sábado, pelas 18h30, num debate sob o tema ‘Ganhar 2019 – A Madeira à Tua Maneira’.

No domingo pelas 09h00 terão lugar as votações para os órgãos regionais da JS-M e militantes honorários e de honra.

A sessão de encerramento está marcada para as 11h00 com as intervenções do presidente honorário do PS-Madeira, Emanuel Jardim Fernandes, do presidente do PS-M, Emanuel Câmara, do secretário-geral da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves, e do presidente da JS-M, Olavo Câmara.