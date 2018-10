”A nossa Constituição prevê a renovação do mandato”, recorda Joana Marques Vidal

Joana Marques Vidal afirma que a renovação do mandato é uma possibilidade prevista pela Constituição Portuguesa.

Durante a entrevista à SIC (transmitida hoje no canal) a que será a partir de hoje, a ex-PGR, diz “sejamos claros: a nossa Constituição e a nossa lei prevê a possibilidade de renovação do mandato”.

No dia em que termina o seu mandato iniciado em 2012, Marques Vidal diz que “basta estudarem e ir ver o que esteve na origem desta redacção actual da normal constitucional” para concluir que essa possibilidade existe.

Questionada sobre se o Governo e o Presidente da República fizeram uma leitura errada da lei uma vez que deram a justificação do mandato único, Marques Vidal rematou, afirmando “terá de perguntar isso aos próprios”, respondeu.

Joana Marques Vidal, a primeira mulher nomeada Procuradora-Geral da República e que será substituida por Lucília Gago, teve o seu mandato marcado por vários casos mediáticos, entre os quais a prisão preventiva do ex primeiro-ministro José Sócrates no âmbito da Operação Marquês.