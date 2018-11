Agricultura volta a merecer a atenção da banca. BPI reforça liderança no financiamento de curto prazo

O BPI anunciou que alcançou uma quota de 63% do montante total de crédito enquadrado na linha de crédito de curto prazo à agricultura, silvicultura e pecuária do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2018. “Este resultado vem reforçar a liderança destacada do BPI nesta linha de financiamento”, diz o BPI.

A instituição liderada por Pablo Forero diz que “há mais de seis anos que o BPI regista consecutivamente quotas de crédito enquadrado superiores a 50% na colocação desta linha de crédito de curto prazo”. Esta linha permite o financiamento dos custos das campanhas agrícolas com bonificação de juros em 20% e de prazos adequados ao ciclo de cultura/produção agrícola, silvícola e pecuária da exploração.

O BPI apresenta “um conjunto de soluções completas que se adequam às múltiplas necessidades das empresas agrícolas e agroindustriais, nomeadamente para apoio à tesouraria e ao investimento”.

A aposta dos bancos no setor primário parece ter vindo para ficar. Recentemente, na apresentação de resultados, o CEO de outro banco, do BCP, Miguel Maya, disse que o banco estava a apostar em setores onde tradicionalmente não apostava e que a agricultura era um deles.

Hoje é a vez do BPI anunciar o reforço da liderança no financiamento de curto prazo à agricultura.

“O BPI lidera igualmente no número total acumulado de garantias emitidas pela Agrogarante [Sociedade de Garantia Mútua], com uma quota de 23% , bem como em número e montante total de adiantamento de subsídios à exploração concedidos pelo IFAP e validados pela CAP [Confederação dos Agricultores de Portugal], com uma quota 62% “, diz a instituição.

“Este resultado reflete o esforço que o BPI tem vindo a realizar na simplificação do processo de contratação das operações e o seu impacto na qualidade do serviço prestado ao Cliente”, acrescenta o comunicado.

Para reforçar o apoio às empresas agrícolas, o BPI lançou este ano uma campanha com um sorteio de um veículo multiusos Gator John Deere 855M, tendo sido premiada a Sociedade Agrícola Herdade do Caldas, Unipessoal, Lda. A cerimónia de entrega do prémio decorreu na Lezíria de Vila Franca de Xira, local de exploração da sociedade, e contou com as presenças de Ernesto Flaquer, representante da John Deere, e de João Oliveira e Costa, administrador do BPI.