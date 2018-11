Albuquerque garante que vai avançar com Novo Hospital e que a Madeira “não pode ficar à espera de aldrabices e jogos políticos”

A abertura do concurso para o Novo Hospital é mesmo para avançar, afirma Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que diz também que a Madeira não pode estar à espera das aldrabices e de jogadas a nível partidário referentes a esta obra.

“Eu não acredito em nada do que o Governo da República diga sobre o Novo Hospital. Aquilo que o primeiro-ministro, António Costa, disse na Madeira não corresponde ao que foi aprovado no conselho de ministros. Não sei o que o Estado vai fazer relativamente a esta obra”, defendeu Albuquerque esta terça-feira.

Nesse sentido o governante voltou a assegurar que o concurso é mesmo para avançar e que a Madeira vai encontrar formas de financiar a obra.

Tendo em conta esta incerteza da República, como afirmou Albuquerque, é que foi apresentada na Assembleia da República, uma proposta de alteração no Orçamento do Estado, que pretendia clarificar a questão do financiamento.

“É importante saber que o financiamento dos 50% não foi aprovado mas rejeitado pelo PS, PCP e BE. António Costa disse que o Estado ia financiar o hospital em 50%. A proposta do PSD deixava claro, em termos de montante, uma verba que correspondia a metade do valor da construção e do equipamento”, explicou o governante.

“Estamos a ser vigarizados constantemente pela esquerda no Continente”, reforçou o líder do executivo madeirense.

Albuquerque referiu ainda que não vai aceitar “a regionalização da mobilidade” porque cabe ao Estado assegurar este dossier em território nacional.

O governante lembrou ainda que as propostas que foram apresentadas referentes à redução das taxas de juros, do financiamento do ferry durante todo o ano pelo Estado, e a revisão do subsídio de mobilidade, foram rejeitadas pelo PS, PCP e BE, na Assembleia da República.

“É fácil fazer juízo de valor aqueles que estão a favor e contra da madeira”, disse o líder do executivo regional.