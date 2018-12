BCP e Ibersol escapam a ‘razia vermelha’ na bolsa

O principal índice bolsista português, PSI 20, cai 0,63% para 4.806,06 pontos, esta segunda-feira, 10 de dezembro, em linha com as principais praças europeias. No território nacional, só o BCP e a Ibersol escapam à tendência ‘vermelha do mercado: o banco valoriza 1,21%, para 0,24 euros, enquanto a ‘dona’ da Pizza Hut sobe 1,47%, para 8,20 euros. No ‘vermelho’ destaque para a Mota-Engil, que desce -3,36%, para 1,55 euros. Também a Semapa recua -2,65%, para 13,24 euros.

A maioria das empresas cotadas na bolsa portuguesa seguem no ‘vermelho’ tais como: Jerónimo Martins (-0,05%), Galp Energia (-1,62%), EDP Renováveis (-0,78%), EDP (-1,00%). As ligeiras desvalorizações da bolsa de Lisboa vão ao encontro do pessimismo das praças principais praças europeias e asiáticas.

“A forte aversão ao risco que caracteriza a envolvente global deverá penalizar os títulos mais sensíveis e mais expostos às economias externas, que coincidem com os que mais perdas registaram na semana passada”, explicam o CaixaBank/BPI Research numa nota de mercado publicada esta manhã.

As principais praças europeias seguem maioritariamente no ‘vermelho’ com exceção do britânico FTSE 100: na Alemanha, o DAX desce 0,47%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 0,09%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,55%, o holandês AEX cai 0,52%. Em Espanha, o IBEX35 deprecia 0,82% e o italiano FTSE MIB cai 0,50%.

Segundo Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, este arranque em baixa para as principais praças europeias, que acompanham o sell-off em Wall Street na passada sexta-feira e a performance das praças asiáticas. “A detenção da CFO do grupo chinês Huawei continua a dominar as manchetes internacionais”. “Os dados da balança comercial chinesa mostraram-nos um ritmo de importações muito deprimido, má notícia para alguns setores expostos a essa economia”, refere, em comunicado.

A cotação do barril de Brent decresce 1,44%, para 60,78 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cai 1,62%, para 51,76 dólares por barril.

No mercado cambial o euro cresce 0,32%, para 1,14 dólares.