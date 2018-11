Bolsa de Lisboa regressa aos ganhos

Depois de um dia em baixa, a bolsa portuguesa arrancou a sessão desta quarta-feira, dia 28 de novembro, em terreno positivo. O principal índice português, PSI 20, soma 0,67%, para 4.868,39 pontos. A nível empresarial, destaque para a energia, banca e pasta e papel.

A Galp Energia avança 0,94%, a EDP – Energias de Portugal e a EDP Renováveis sobem 0,10% e 1,84%, respetivamente, e a REN – Rede Energéticas Nacionais cresce 0,93%. A ‘verde’ neste índice estão ainda: o BCP (+0,79%), a Jerónimo Martins (+0,14%), os CTT – Correios de Portugal (+0,29%).

A beneficiar a praça lisboeta está o otimismo dos mercados europeus, asiáticos e ainda norte-americanos. “Com o sinal de abertura vindo de Roma em relação às relações com Bruxelas e com o processo do Brexit a percorrer uma “via de bastidores” (protagonizada pela tentativa de Theresa May de reunir um consenso doméstico ao entendimento acordado com a União Europeia), a evolução das ações europeias dependerá sobretudo do comportamento de Wall Street”, explicam os analistas do CaixaBank/BPI Research.

A desvalorizar, em contraciclo, estão as ações da Altri (-0,15%) e da Sonae, que perde 0,12% (para 0,84 euros). A Mota-Engil, que foi a estrela da sessão de ontem, arrancou também a desvalorizar (-0,88%, para 1,80 euros).

Trata-se da primeira negociação da bolsa de Lisboa depois de o Conselho de Supervisão da Euronext ter anunciado, esta terça-feira à tarde, a nomeação de Isabel Ucha para o cargo de presidente da Euronext Lisboa. Ucha vai assim suceder Paulo Rodrigues da Silva, a partir de janeiro de 2019. Além da presidência da Euronext Lisboa, Isabel Ucha foi nomeada como CEO da Interbolsa e membro do Conselho de Gestão da Euronext N.V.