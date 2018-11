Bolsa portuguesa cai em contraciclo com Europa. Galp e BCP

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde 0,69%, para 4.957,76 pontos, numa altura em que as principais bolsas europeias negoceiam em alta. Em Lisboa, Galp, Mota-Engil e BCP pressionam índice.

A Galp Energia cai 2,98%, para 14,33 euros e lidera as perdas. A petrolífera portuguesa acompanha a tendência do mercado petrolífero. Nas commodities, o Brent, que negoceia em Londres e é a referência para Portugal, tomba 1,64%, para 68,97 dólares. Já o WTI, negociado em Nova Iorque, perde 1,92%, para 58,78 dólares.

No ranking das perdas segue-se a construtora Mota-Engil, que recua 2,11%, para 1,67 euros.

Mas é o BCP, que representa quase 20% do peso do PSI 20, que ajuda o principal índice bolsista nacional a cair. O banco liderado por Miguel Maya cai 1,54%, para 0,24 euros.

Segundo os analistas, CaixaBank/BPI Research, entre as ações figura o BCP, uma vez que “continuará a ser o palco de duas forças contrapostas”. “A primeira, mais intrínseca à instituição, prende-se com o sentimento positivo gerado com a publicação das suas contas trimestrais. A segunda força, de natureza externa, está relacionada com a elevada volatilidade que os bancos espanhóis e italianos têm apresentado nos últimos dias. Para prosseguir com o recente rally, é importante que os investidores globais façam uma nítida distinção entre a situação do banco português e a dos seus pares do Sul da Europa”, referem, num research de mercado.

A performance do BCP, esta terça-feira, coincide com a dependência da banca portuguesa do BCE, que voltou a descer em Outubro, segundo o Banco de Portugal.

Os bancos portugueses têm 18,91 mil milhões de euros em empréstimos concedidos pelo Banco Central Europeu (BCE), revelou esta terça-feira, 13 de Novembro, o Banco de Portugal. Este valor, referente a Outubro, representa uma queda de 0,21% face a Setembro, o que significa que os bancos amortizaram 40 milhões de euros em empréstimos concedidos pelo BCE.

Em terreno positivo, mas incapazes de inverter a tendência do PSI 20, seguem F. Ramada, Soane Capital, Coriticeira Amorim e Jerónimo Martins.

Entre as principais praças europeias, o alemão Dax ganha 0,90%, o britânico FTSE 100 avança 0,16%, o francês CAC 40 sobe 0,51%, o holandês AEX cresce 0,42%, o espanhol Ibex 35 valoriza 0,44% e o italiano FTSE MIB avança 0,40%.

“A maioria das praças europeias mantem-se no verde, à exceção da portuguesa. A suportar o sentimento generalizado está o alívio das tensões comerciais, perante a aproximação entre os EUA e a China”, lê-se na análise do Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,41%, para 1,12 dólares.