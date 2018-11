Bolsas europeias acordam no ‘vermelho’

A bolsa portuguesa negoceia em terreno negativo no arranque da sessão desta quarta-feira, dia 14 de novembro, influenciada pela conjuntura igualmente pessimista a nível internacional. O principal índice português, PSI 20, recua 0,33%, para 4.934,04 pontos. A penalizar a bolsa de Lisboa estão as perdas da maioria das cotadas, com destaque para a desvalorização de mais de 1% das papeleiras – (Navigator -1,14%; Altri – 1,26%), deslize de 0,56% do BCP e queda de 1,44% da Mota-Engil.

No setor da energia reina igualmente o desânimo – Galp Energia (-0,81%), REN (-0,26%) e EDP Renováveis (-0,45%). A EDP sobe 0,19% um dia depois de ter anunciado que a EDP Comercial vai comercializar energia na Polónia em 2019. O retalho está em contraciclo, com a Jerónimo Martins, a Sonae e a Sonae Capital subirem 0,46%, 0,17% e 0,13%, respetivamente.

Após o tombo de 7% de ontem, o petróleo continua a cair. “A principal razão são os crescentes sinais de um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Do lado da oferta, os mais recentes dados apontam para um incremento da produção da OPEP (mesmo perante as sanções sobre o Irão e a instabilidade na Venezuela e Líbia) e dos Estados Unidos”, referem os analistas do CaixaBanki/BPI, num research de mercado publicado esta manhã. As energéticas estão a ser pressionadas pela queda do crude nos mercados internacionais.

A Europa está igualmente pintada de ‘vermelho’, depois de os mercados financeiros norte-americanos terem encerrado sem tendência definida e de os asiáticos terem fechado mistos (Nikkei: +0,11%; China A50: -1,33%; Shanghai: -0,85%; Hang Seng: -1,22%; Kospi: -0,15%). O índice alemão DAX cai 1,16%, com a economia alemã a abrandar pela primeira vez em mais de três anos – o PIB recuou 0,2% entre o segundo e o terceiro trimestre, devido à queda nas exportações.

O CAC 40 desvaloriza 1,33%, o espanhol IBEX 35 desliza 0,88%, o britânico FTSE 100 perde 0,95% e o holandês AEX resvala 1,26%. O Euro Stoxx 50 desce 1,24%. O FTSE MIB italiano tomba 1,76%, na sessão que se segue à apresentação da nova proposta de Orçamento de Estado a Bruxelas (e em relação à qual o governo italiano não alterou nada face ao esboço inicial).

A cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,38%, para 65,22 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,63%, para 55,34 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,05% do euro face ao dólar (1,1284) e a desvalorização de 0,05% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2971).