Depois do incêndio de agosto, a freguesia de Campanário volta a enfrentar as chamas. Um incêndio com alguma dimensão deflagrou pelas 16.45 horas desta segunda feira perto do Posto Florestal da Trompica, nas serras do Campanário.

Para o local, deslocou-se o helicóptero e as equipas do POCIF dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol com seis elementos e duas viaturas ligeiras.