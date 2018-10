Capital Group deixa de ser acionista da EDP

De segundo maior acionista a uma particapação de zero, em menos de um mês. O grupo norte-americano The Capital Group tinha no início do mês cortado a participação na EDP de quase 10% para 2,958%, e agora vendeu essa participação também, deixando de ser acionista da empresa liderada por António Mexia.

“O The Capital Group Companies, Inc. (“Capital Group”) comunicou à EDP no dia 12 de Outubro de 2018, que a sua participação no capital social e direitos de voto da EDP baixou do patamar de mínimo de 2% das participações qualificadas no dia 10 de Outubro de 2018, deixando nesta mesma data o Capital Group de deter qualquer participação no capital social e direitos de voto da EDP”, referiu a energética portuguesa, em comunicado divulgado no site da CMVM.

A primeira redução da participação, a 1 de outubro, ocorreu apenas dias após a EDP ter revisto em baixa para entre 500 e 600 milhões de euros a expectativa de resultado líquido do grupo em 2018, face aos 800 milhões de euros antes estimados, na sequência do que alega serem “medidas adversas” tomadas pelo Estado português. A empresa explicou que recebeu uma notificação que determina o pagamento de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação pela disponibilidade das centrais, altera a expectativa de resultado líquido consolidado em 2018, mas mantém a política de dividendos aos acionistas.

No mesmo documento, a EDP adiantava que os acionistas de referência , que estão representados no conselho geral e de supervisão da elétrica, vão avançar com um processo num tribunal arbitral internacional, devido às alterações nas regras dos CMEC (custos de manutenção do equilíbrio contratual).

