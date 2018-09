Comissão parlamentar quer ouvir Manuel Pinho em 17 de outubro

A audição do ex-ministro da Economia Manuel Pinho na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia foi hoje agendada para 17 de outubro pela mesa e coordenadores desta comissão.

Entre as duas audições de hoje – a do ex-presidente da REN José Penedos, de manhã, e a do ex-presidente da EDP João Talone, que decorre esta tarde – a mesa e coordenadores da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade reuniu-se e agendou a audição de mais 11 personalidades.

Fonte parlamentar adiantou à agência Lusa que para 17 de outubro ficou agendada a audição do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, sendo esta a última data deste lote de inquirições previstas.