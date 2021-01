Covid-19: Madeira disponibiliza-se a receber doentes do continente português

O Governo da Madeira mostrou a sua disponibilidade em receber doentes covid-19 do continente português que tenham necessidade de internamento.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, já estabeleceu o contacto com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a operação de transferência desses doentes será operacionalizada, “assim que obtiver resposta positiva por parte do Ministério da Saúde”.

O governante sublinhou que a Madeira dispõe de camas, e equipamentos e recursos humanos diferenciados para “tratar doentes covid-19, para além de dispor de um Serviço de Medicina Intensiva de nível máximo de diferenciação para tratamento de doentes críticos”.

Nesta fase o Hospital Dr. Nélio Mendonça poderá receber até três doentes mas, a região não exclui “a possibilidade de aumentar essa disponibilidade, tudo irá depender da evolução da situação epidemiológica da COVID-19 na região”, explicou Pedro Ramos.

A operação de transferência de doentes covid-19 do continente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça deverá contar com a colaboração da Força Aérea, através do Comando Operacional da Madeira.

A região diz ainda que a ministra da Saúde “agradeceu o apoio e a solidariedade demonstrada pelos governantes na Madeira neste momento difícil em que a maioria dos hospitais já estão sem capacidade para internar mais doentes”.