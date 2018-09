É criativo a pensar na cibersegurança? Kaspersky oferece 10 mil dólares

A Kaspersky Lab está a encorajar os jovens a serem criativos na forma como pensam na proteção contra as ameaças do futuro com a Secur’IT Cup 2018, uma competição aberta a estudantes de todo o mundo, independentemente da sua experiência académica. Os participantes têm a hipótese de ganhar 10 mil dólares, além de trabalharem lado a lado com estudantes que partilham o seu entusiasmo pela cibersegurança e experimentarem em primeira mão como é a indústria de cibersegurança. O objetivo desta edição é o de resolver problemas que ainda há uns anos pareciam de um futuro distante, mas que são uma realidade da tecnologia e da indústria actual:

• Saúde conectada – proteger as máquinas conectadas, que os cirurgiões utilizarão para operações, contra malware e o controlo de terceiros;

• IoT – o ecossistema de uma smart home deverá ser protegido contra ameaças derivadas de falhas de sistemas e que permitem a entrada de um hacker na rede;

• Segurança pessoal – desenvolver um conjunto de regras éticas para interacções entre humanos e robôs será uma das tarefas mais importantes a nível de especialistas de segurança, de forma a garantir a segurança de robôs tal como a de humanos.

Sobre o concurso, Patimat Darbisheva, uma das finalistas do ano passado com um projeto direcionado à prevenção de espionagem industrial, afirmou: “A participação no Secur’IT Cup dá-nos uma oportunidade de ganhar experiência a resolver problemas interessantes e reais que envolvem diversas áreas e campos de especialidade.

“Permite-nos pôr as nossas aptidões em prática mesmo quando não temos a experiência. Nem sequer é preciso ter um conhecimento ou experiência profundos de TI porque a competição obriga-nos mais a ter uma mente aberta e criativa, capaz de resolver problemas e apresentá-los de uma forma atrativa. Toda a atmosfera de entusiasmo da competição ajudou-me a acreditar mais em mim própria e adorei conhecer tantas pessoas novas de diferentes locais e backgrounds na final”.

Mais informações sobre a Secur’IT Cup estão disponíveis no website oficial. As inscrições decorrem até ao final do mês de setembro e os interessados têm de escolher qual a área que gostariam de investigar e desenvolver soluções de segurança.