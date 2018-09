Feira discute novas abordagens à economia social

‘Novas abordagens à Economia Social’ é o grande destaque do encerramento da Feira de Economia Social e Solidária, que se realiza na Praça do Povo, este sábado.

O debate tem início às 11h00, e conta com Nivalda Gonçalves, da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava, e a participação do Banco Alimentar, do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e a Quinta Pedagógica dos Prazeres.

Durante o dia realizam-se atuações musicais do grupo de acordionistas da Casa do Povo da Ponta do Sol (13h00), do grupo coral infantil da Casa do Povo do Curral das Freiras (17h30), dos Aoakaso (19h00), e de Tiago Bettencourt (21h00).

Se gostar de chocolate pode passar pela Praça do Povo para assistir a um workshop do chef Tony, da Uaucacau, por volta das 15h00.

É ainda possível assistir a uma coreografia musical da Associação Protetora dos Pobres (14h20).