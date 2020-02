Flow capta Jane Hoffer como CEO para expandir o negócio

A Flow, startup portuguesa que integra serviços de energia e mobilidade, anunciou a contratação de Jane Hoffer como CEO. Formada em engenharia pela Texas A&M University e com experiência em vários sectores da indústria, incluindo tecnologia, a nova CEO conta com décadas de experiência, desde a liderança de iniciativas de vendas em empresas globais como a IBM Corporation até à fundação, lançamento e venda de startups tecnológicas, incluindo a Prescient Systems.

Jane Hoffer ocupava até agora o cargo de chief business officer da Veniam, empresa portuguesa baseada nos Estados Unidos que fornece soluções de rede inteligente para carros conectados e veículos autónomos. Na Veniam, Hoffer liderou o crescimento e a expansão da empresa para mercados globais, impulsionou vendas e apresentou a utilização desta solução pelos maiores fabricantes automóveis mundiais.

“A Flow está preparada para aproveitar o novo paradigma da mobilidade, com o foco em soluções corporativas e urbanas. O nosso objetivo é otimizar a forma como as pessoas se movem e, através disso, contribuir para o esforço global de descarbonização”, afirma Hoffer, citada por comunicado da empresa. Hoffer terá como missão expandir globalmente a base de clientes do sistema operacional da Flow, que já conta clientes no sector privado e público em Portugal, Espanha, Itália e Brasil.

A Flow apresenta-se como o ‘motor sustentável’ dos atuais programas de mobilidade, tanto no sector privado como no público. Através de soluções modulares e escaláveis, esta start up tecnológica promete acelerar a adoção da mobilidade partilhada e elétrica, contribuindo ativamente para a transição de frotas abastecidas por combustíveis fósseis para frotas elétricas.

A tecnologia da Flow sustenta a maior rede pública e privada de carregadores de veículos elétricos em Portugal. “Adicionalmente, as iniciativas de eletrificação de frotas no país feitas em Lisboa e no Porto, em conjunto com a LeasePlan e a ALD, comprovam a experiência e eficácia nos serviços de e-mobilidade da Flow”, refere o comunicado.

“Estamos muito entusiasmados com este novo passo no desenvolvimento da FLOW”, afirma Susana Quintana-Plaza, administradora executiva da Galp, responsável pelas áreas de Renováveis, Novos Negócios e Inovação da Galp e presidente do conselho de administração da Flow.

A FLOW nasceu da parceria tecnológica entre a Galp e o CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto), tendo já participado em vários projetos de êxito de mobilidade de empresas e cidades. “Através da Flow, a Galp assume uma posição de liderança numa área determinante para a definição dos contornos da mobilidade do presente e do futuro”. Astart up conta atualmente com uma equipa de 50 colaboradores.