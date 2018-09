Funchal recebe reunião do grupo geopolítico dos 12+

O Funchal vai receber segunda-feira a reunião do Comité Director do Grupo Geopolítico dos 12+ da União Interparlamentar (UIP). Este organismo é um órgão de coordenação que corresponde ao grupo ocidental da UIP e reúne 47 grupos nacionais no seio da União Interparlamentar.

Na reunião, que se realiza no Funchal, será abordados temas como o plano e orçamento para 2019 e ainda as crises migratórias e a situação da Venezuela.

Este Grupo Geopolítica reúne-se, por norma em abril e outubro, no local onde se realiza a Assembleia Geral da UIP,

O Comité Diretor, que é dirigido pelo deputado Duarte Pacheco, reúne-se duas vezes ao ano, antes de cada Assembleia Geral da UIP, com o intuito de preparar as reuniões plenárias.

As delegações serão recebidas pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto e por Tranquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.