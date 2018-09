Joana Marques Vidal: “Há um vasto caminho a percorrer no combate à corrupção”

A Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, afirma que “há um vasto caminho a percorrer no combate à corrupção”, sendo um mote que é “essencial que politicamente se considere um desígnio nacional”. Joana Marques Vidal falou à margem de uma conferência sobre corrupção na Torre do Tombo, em Lisboa, não se pronunciando sobre a escolha de Lucília Gago, para ocupar o seu lugar como nova PGR.

“Não me posso pronunciar sobre a nova Procuradora-Geral da República, para além de lhe desejar as maiores felicidades e exitos”, sublinhando que Lucília Gago, foi “legitimamente escolhida de acordo com aquilo que a Constituição diz”.

Joana Marques Vidal, salienta que “como qualquer Procuradora-Geral [da República] não é ouvida no processo de nomeação, nem tem de ser e parece-me que as instituições estão a funcionar na sua normalidade”.

Sobre a possibilidade de poder ser reconduzida no cargo, Joana Marques Vidal referiu que essa “hipotese nunca me foi colocada” e como tal “não me pronuncio sobre hipóteses”. A Procuradora-Geral da República, referiu ainda que sai de “consciência tranquila”, do cargo.

Joana Marques Vidal irá permanecer no cargo até ao próximo dia 12 de outubro, sendo depois substituída por Lucília Gago, que foi esta quinta-feira nomeada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como a nova Procuradora-Geral da República, entre 2018 e 2024, após uma proposta feita pelo primeiro-ministro, António Costa.