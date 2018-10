Lisboa resiste à queda das principais praças europeias, impulsionada pelos ganhos da Navigator e NOS

O principal índice bolsista português, PSI 20, resiste à tendência “vermelha” europeia e avança 0,21%, para 5.068,55 pontos, esta quinta-feira.

Em Lisboa, Navigator (1,75%), NOS (1,56%), Corticeira Amorim (1,40%), CTT (0,91%) e Altri (0,68%) dão força ao PSI e lideram os ganhos na primeira metade da sessão.

Os CTT vão investir 40 milhões de euros no plano de optimização da operação postal e logística ao longo dos próximos dois anos. A medida faz parte do plano de reestruturação que a empresa apresentou no final de 2017.

Também a Galp continua a valorizar, quando o mercado petrolífero está em queda. A petrolífera nacional avança 0,64%, para 15,73 euros. Em Londres, o Brent, referência para Portugal, cai 1,11%, para 79,16 dólares, e o WTI recua 0,99%, para 69,06 dólares.

Entre as principais bolsas europeias, o alemão DAX recua 0,07%, o britânico FTSE 100 cai 0,14%, o holandês AEX desce 0,20%, o espanhol IBEX 35 tomba 0,90% e o italiano FTSE MIB desvaloriza 0,43%. Em contraciclo, o francês CAC 40 ganha 0,27%.

Além de pairar entre os investidores algumas questões sobre o orçamento italiano e o impasse entre Bruxelas e Londres, para definir o Brexit, as quedas da banca espanhola arrastaram o IBEX 35 para perdas.

“Isto porque o Supremo Tribunal espanhol decidiu que os impostos relacionados com o crédito hipotecário terão que ser pagos pelas instituições financeiras”, explica o Mtrader do Millennium BCP Ramiro Loureiro.

O Caixa Bank, Sabadell e Bankia registam “quedas expressivas”.

E, também, o fecho da última sessão de Wall Street, que fechou em baixa após terem sido conhecidas as intenções da Fed – estuda aumentar os juros acima dos 3% – estará a influenciar a Europa.

Entre as divisas, o euro aprecia 0,07%, para 1,15 dólares.

[Dados das 12h56]