Mais produtivas que as portuguesas, filiais de empresas estrangeiras pertencem a espanhóis, franceses e alemães

Em 2017, existiam 6.455 filiais de empresas estrangeiras a operar em Portugal o que correspondeu a 1,6% do total das sociedades não financeiras, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao verificado no ano anterior, representando ainda um crescimento de 0,5% face ao ano anterior (sendo que o aumento havia sido de 2,9% em 2016), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados esta segunda-feria, dia 19.

Nas Estatísticas de Globalização (2016-2017) agora reveladas foi ainda apurado que a produtividade média aparente do trabalho foi superior nas filiais de empresas estrangeiras, comparativamente às sociedades nacionais, em cerca de 18,1 mil euros. Cerca de 75% das filiais eram controladas por empresas sediadas em Estados-Membros da União Europeia, com especial destaque para Espanha, França e Alemanha.

Estas filiais tinham perto de 448 mil pessoas ao serviço (15,2% do pessoal ao serviço das sociedades não financeiras), o que corresponde a um crescimento de 5,0%. A remuneração média mensal por pessoa ao serviço remunerada registou 1 351 euros em 2017, valor mais elevado para o período em análise. Também a taxa de investimento foi superior nas filiais estrangeiras, atingindo 24,2% (20,6% nas sociedades nacionais).

O VAB destas empresas aumentou 5,3% em termos nominais (mais 6,1% em 2016), atingindo um valor de 20,5 mil milhões de euros. As remunerações registaram um crescimento de 6,5% (tendo aumentado 4,2% em 2016) correspondendo a 8,4 mil milhões de euros. Deste modo, o peso das remunerações no VAB aumentou de 40,5% em 2016 para 41,0% em 2017.

No conjunto das outras sociedades, o VAB cresceu 8,9% e 5,9% respetivamente em 2017 e 2016, as remunerações aumentaram 7,4% e 4,8%, pela mesma ordem, e o peso destas no VAB reduziu-se de 49,4% em 2016 para 48,8% em 2017.

Do total do VAB gerado pelas filiais estrangeiras a operar em Portugal, 74,5% respeitava a sociedades detidas por entidades sediadas em países da União Europeia.