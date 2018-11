Marques Mendes: “Estamos a desperdiçar uma oportunidade histórica”

Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de opinião de domingo na SIC, comentou o facto de a economia portuguesa estar a abrandar.

O INE divulgou esta semana os dados da evolução da economia no 3º trimestre do ano. Marques Mendes realça três aspetos. “Primeiro, a parte boa, é que estamos a crescer ligeiramente acima da União Europeia e da Zona Euro. Logo, estamos a convergir. O que é bom”; mas depois vem “uma parte menos boa: vamos acabar o ano provavelmente a crescer menos do que previa o Governo”; e finalmente “há uma parte má”, é que na Europa “”só há 5 países a crescer menos do que nós. A esmagadora maioria está a crescer o dobro e até o triplo de Portugal. E os países que são do nosso campeonato estão todos a crescer muito. Assim, não saímos da cauda da Europa, referiu o comentador.

“O pior é que estamos a desperdiçar uma oportunidade histórica”, salienta Marques Mendes.

“Aqui temos excelentes condições para atrair grandes investidores. Temos estabilidade, segurança e contas certas, tudo coisas que os investidores apreciam. Não temos os problemas de separatismo que tem a Espanha; não temos a confusão que tem a Itália; não somos o caso perdido que é a Grécia.

É uma pena que não aproveitemos esta oportunidade histórica, fazendo o trabalho de casa que se impõe”, disse Marques Mendes, salientando que é preciso marques

PS a subir e PSD a descer nas sondagens

O comentador, que já foi presidente do PSD, trouxe para o comentário de domingo a última sondagem SIC/Expresso que dá ao PSD, ainda sem o novo partido de Santana Lopes, 27%. “O que significa que é mais um sinal de alarme para o PSD. Se ainda, sem contar com a Aliança, o PSD está nos 27%, como ficará quando se contabilizar o novo partido?”, disse Marques Mendes.

“A verdade é que o PS continua a subir e está já nos 42%, deixando o PSD a 15 pontos de distância e ficando mesmo à beira da maioria absoluta”, lembra o comentador. “Isto acontece porque há economia e porque não há política. Ou seja, as pessoas vivem hoje melhor do que no passado; e os cidadãos não vêem na oposição uma alternativa”, conclui.

Depois, “os outros partidos, mais décima, menos décima, estão na mesma. O PCP estável. O CDS e o BE sem conseguirem descolar”.

Marques Mendes considera que o PSD “está a seguir uma estratégia suicida”.

“As últimas declarações do líder e do Secretário-Geral são se o partido se mantiver dividido, o resultado vai ser um desastre”, recorda Marques Mendes que salienta que este tipo de declarações são típicas de um comentador e não de um líder da oposição. “Um comentador pode dizer isso. Está a fazer análise política. Na boca de um dirigente, esta declaração significa duas coisas, antecipar a derrota e atirar a toalha ao chão; depois, tentar apenas encontrar uma explicação para a derrota a 10 meses de eleições”, referiu Marques Mendes.

“Em vez desta originalidade o que a Direcção do PSD devia fazer era lançar pontes para unir o partido e preparar uma alternativa”, recomendou.

