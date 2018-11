Miranda Calha perde eleição para a presidência da Assembleia Parlamentar da NATO

O deputado do PS Miranda Calha perdeu hoje a eleição para a presidência da Assembleia Parlamentar da NATO, em votação realizada na cidade de Halifax, Canadá. De acordo com o jornal “Diário de Notícias”, Calha obteve 20 votos, apenas menos um do que a candidata vencedora, a deputada francesa Madeleine Moon.

Não se tratou ainda da eleição direta para o cargo, mas da escolha do candidato do grupo socialista a disputar essa eleição. A Assembleia Parlamentar da NATO está a realizar a sua 64ª sessão anual em Halifax.

A eleição “acabou por ser condicionada pelo mau tempo que levou várias comitivas a não chegarem ao Canadá a tempo de votarem, admitiu um dos participantes”, informa o mesmo jornal.