NRP Douro na Madeira para reforçar patrulhamento marítimo

O NRP Douro chegou na passada sexta-feira à Madeira para reforçar o patrulhamento marítimo na Região, onde vai permanecer até final de janeiro.

O navio vai participar em missões que visam assegurar a segurança e autoridade no mar, responder a situações de busca e salvamento marítimo, e apoiar a protecção civil regional em calamidade ou catástrofe natural, e contribuir para reforçar o patrulhamento marítimo.

O NRP Douro é comandado pelo primeiro-tenente Pedro Vacas de Carvalho e possui 25 militares.

O navio rendeu o NRP Mondego, que se deslocou do Porto do Funchal, no passado dia 5 de dezembro, em direção à Base Naval de Lisboa.