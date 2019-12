Portugueses só vão gastar metade do seu subsídio de natal em presentes

De acordo com o Observador Cetelem Natal, 24% dos portugueses contam gastar metade ou mais do seu subsídio neste período, enquanto 20% dos portugueses dizem não ter a intenção de gastar nenhuma parte do subsídio. A maior diferença face ao ano passado é a percentagem que diz gastar o subsídio de Natal na totalidade: este ano, apenas 5% diz fazê-lo, face a 11% em 2018.

Este ano, 98% dos portugueses deverão celebrar o Natal, face aos 90% em 2018. Além de mais festivos, os portugueses revelam-se mais caseiros nesta época, com 96% a passarem a quadra natalícia em casa mais sete pontos percentuais face a 2018 (89%).

Mais de metade dos portugueses passarão o Natal na própria casa (58%), no entanto alguns repartem o evento entre a sua casa e a de familiares, uma vez que 51% indicam que também tencionam passar o Natal em casa de familiares, seja a véspera ou o dia de Natal. Apenas 4% dos inquiridos diz passar a quadra natalícia fora, um ligeiro aumento face a 2018 (1%).

Além de preferirem o conforto da casa, 75% dos portugueses celebram a época com o agregado familiar, menos 3% que em 2018. Mais de metade dos inquiridos (57%) celebra também com outros familiares além do agregado, mais 14% face ao ano passado. Apenas 7% diz celebrar com os amigos, e 1% celebra sozinho.

Ainda na preparação para a noite de Natal, 37% dos portugueses faz as compras dos presentes nas 2 semanas que antecedem o Natal. Enquanto 29% admite fazê-lo um mês antes e apenas 4% faz compras de última hora, um ou dois dias antes do Natal.