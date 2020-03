PSI 20 abre no ‘verde’ impulsionado pela Galp e CTT

O principal índice bolsista português, PSI 20, iniciou a sessão desta terça-feira a valorizar 2,12% para 4.918,16 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias.

A fazer crescer o PSI 20 estão entre as principais cotadas portuguesas a petrolífera Galp, que sobe 2,84%, para 13,01 euros e os CTT que valorizam 2,99%, para 2,41 euros.

“De realçar a reunião do G-7 que será realizada hoje onde se pretende coordenar uma resposta financeira e económica ao coronavírus”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millenium BCP.

A negociar pela positiva estão também a Pharol que cresce 4,36%, para 0,08 euros, a Sonae Capital que sobe 3,07%, para 0,67 euros, a Navigator que valoriza 3,06%, para 2,89 euros e o BCP que sobe 1,38%, para 0,16 euros.

Na abertura da sessão desta terça-feira, apenas a Ibersol se encontra em terreno negativo, estando a cair 4,42%, para 7,78 euros.

Na Europa as cotadas abriram a sessão a negociarem no ‘verde’. Na Alemanha, o DAX cresce 2,69%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 2,22%, o francês CAC 40 valoriza 2,31%, o holandês AEX cresce 2,71%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 2,40% e o italiano FTSE MIB sobe 2,65%.

A cotação do barril de Brent está nesta manhã de segunda-feira a valorizar 2,47%, com valor de 53,18 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 2,93%, para 48,12 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,24%, para 1,11 dólares.