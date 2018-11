PSI 20 arranca a ganhar com CTT e EDP Renováveis em destaque

As principais praças europeias fecharam em queda com as notícias vindas do Governo de Theresa May. Lisboa fechou flat nos 4.955,7 pontos. As ações da Pharol dispararam 7,45% e as da Galp corrigiram das quedas de ontem e subiram 2,05% para 14,430 euros. Estas subidas travaram a queda do índice da bolsa de Lisboa.