PSI20 acorda no ‘verde’. Praças europeias negoceiam mistas

O principal índice bolsista português, PSI 20, abriu a sessão desta sexta-feira a valorizar 0,22%, para 5.355,90 pontos, enquanto as praças europeias negoceiam mistas.

Das principais cotadas portuguesas destaque para a Jerónimo que sobe 1,90%, para 14,24 euros depois de ter informado na quinta-feira a aprovação em Assembleia Geral de Acionistas a distribuição de 204,2 milhões de euros em dividendos.

A petrolífera Galp valorizou 0,14%, para 13,85 euros. A maior subida foi verificada pela Ibersol (1,01%, para 8,00 euros.

De resto todas as cotadas portuguesas encerraram a sessão no vermelho. A Mota-Engil tombou 1,91%, para 2,05 euros e a Pharol depreciou 2,86%, para 0,19 euros.

Na Europa a sessão de hoje deverá ser influenciada pela publicação dos dados relativos à balança comercial chinesa e pelo início da earnings season nos EUA. Não obstante todo o mediatismo em redor das relações sino-americanas, é importante frisar que a China em termos comerciais é muito mais relevante para a Europa do que para os EUA.

Na Alemanha, o DAX desce 0,06%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 0,17%, o francês CAC 40 valoriza 0,01%, o holandês AEX deprecia 0,27%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 0,32% e o italiano FTSE MIB sobe 0,10%.

A cotação do barril de Brent está valorizar 0,55%, com valor de 71,22 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,79%, para 64,08 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valoriza 0,38%, para 1,12 dólares.