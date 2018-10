PSI20 fecha em última sessão da semana em baixa, numa Europa indefinida

A bolsa portuguesa fechou a última sessão da semana em baixa, com o PSI 20, o principal índice bolsista português, a cair 0,68%, para 5.026,02 pontos, numa Europa sem tendência definida.

Os dois principais presos-pesados da bolsa portuguesa – BCP e Galp Energia – fecharam em queda, pressionando o mercado. O banco perdeu 1,75%, para 22,4 cêntimos, enquanto a empresa do sector petrolífero caiu 0,75%, para 15,64 euros.

A maior queda do índice coube, no entanto, aos CTT, que perderam 3,61%, para 3,2 euros, um dia depois de terem anunciado que vão contestar os parâmetros da qualidade de serviços e objetivos de desempenho aplicáveis à prestação do serviço postal universal definidos pela Anacom – Autoridade Nacional das Comunicações. Em comunicado, os Correios anunciam que “contestam a decisão” e que vão requerer a “declaração de invalidade, por via de ação arbitral e administrativa”.

A Navigator também fechou em queda, perdendo 3,48%, para 4,102 euros.

O único peso-pesado que fechou este 19 de outubro em alta foi a Jerónimo Martins, que se valorizou 0,79%, para 11,47 euros.

Na Europa, o britânico Footsie 100 encerrou a ganhar 0,32% e o espanhol Ibex 35 fechou a ganhar ligeiros 0,03%. Em contraponto, o francês CAC 40 perdeu 0,63% e o alemão DAX desvalorizou-se 0,31%.