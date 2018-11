Quer abrir o seu próprio negócio? Faça-o nestes países

Este ano, 128 governos introduziram um recorde de 314 reformas beneficiando pequenas e médias empresas e empresários, possibilitando a criação de empregos e estimulando o investimento privado. Essas reformas são acompanhadas – e inspiradas – pelo “Doing Business Index“, do Banco Mundial, que classifica 190 países com base na facilidade de fazer negócios dentro das suas fronteiras.

O World Economic Forum apresentou um conjunto de países emergentes no universo do empreendedorismo público e privado que poderão facilitar a abertura de um novo negócio. “Os resultados deste ano demonstram claramente o compromisso do governo em muitas economias, grandes e pequenas, de estimular o empreendedorismo e a iniciativa privada”, disse Rita Ramalho, gerente sênior do Global Indicators Group do Banco Mundial, que produz o relatório.