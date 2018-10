Respostas Rápidas: Quem é Paul Singer, o novo acionista da EDP?

Paul Singer, fundador e CEO da gestora de fundos norte-americana Elliott Management Corporation comprou uma participação de 2,295% na EDP Energias de Portugal, informou esta terça-feira a energética portuguesa, em comunicado divulgado no site da CMVM.

Qual é o historial de Paul Singer e da Elliott Management?

Paul Singer, de 74 anos, é o fundador da gestora Elliott Management. Nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Licenciou-se em Direito na Universidade de Harvard. No final dos anos 70 constituiu um fundo para gerir o património da família. Nunca mais parou de investir, especializando-se em ativos problemáticos.

Nos últimos 15 anos investiu em títulos de dívida soberana da Argentina, Peru e República Democrática do Congo, lucrando milhões. O milionário americano é um grande apoiante do Partido Republicano e um defensor público dos direitos dos homossexuais.

O que faz a gestora de fundos Elliott Management?

Segundo o site da empresa, a 1 de julho deste ano, a Elliott tinha cerca de 35 mil milhões de dólares sob gestão. Entre os elementos essenciais da estratégia da Elliott para gerar retorno consistente para os investidores, incluem-se “uma abordagem oportunistica ao trading”, acrescenta o site.

Segundo a BBC News, a Elliott Management ganhou atenção internacional a partir de 2002 durante o default da dívida soberana argentina. A empresa recorreu a vários meios para recuperar o investimento e em 2012 obrigou a um novo default do país quando penhorou um navio argentino que estava atracado no Ghana.

Qual o histórico em Portugal?

Em 2011, o fundo apostou na queda do BES e em 2014 na descida das ações da Portugal Telecom, pouco tempo antes de ser conhecido o investimento em papel comercial da Rioforte.

É também um dos investidores da Oak Finance, sociedade veículo emprestou 835 milhões de dólares ao BES, semanas antes do colapso do banco português.

Que outras operações já atraíram atenção?

O fundo norte-americano Elliott anunciou em julho deste ano que assumiu a gestão do AC Milan e avançar com uma injeção de 50 milhões de euros para “estabilizar as finanças” do clube de futebol italiano. O fundo Elliott assume desta forma o controlo do clube, já que o investidor chinês Li Yonghong não honrou o vencimento da dívida.

Li tinha até ao passado dia 6 de julho para pagar 32 milhões de euros ao fundo americano, que emprestara a verba para a compra do AC Milan.

Outra das mais famosas operações do investidor aconteceu na Argentina. Através do NML Capital, o grupo de Paul Singer tinha 1,33 mil milhões de dólares em títulos de dívida. Em 2001, quando o país entrou numa crise profunda, os títulos pararam de ser pagos. Alguns credores, a maioria, chegaram a acordo com a Argentina.

Mas outros, onde se insere o NML, avançaram para tribunal que, mais tarde, veio a dar razão a Elliot, obrigando a Argentina a chegar a acordo com o investidor.