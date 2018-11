Santander Totta elege órgãos sociais a 13 de dezembro

A assembleia geral que vai eleger os órgãos sociais quer do Banco Santander Totta SGPS, quer do Banco Santander Totta irá realizar-se no próximo dia 13 de dezembro.

As convocatórias para ambas as assembleias já estão publicadas no Portal da Justiça.

Tal como Jornal Económico avançou em primeira-mão, os novos órgãos sociais para o mandato 2019-2021, passam pela subida de Pedro Castro e Almeida a CEO (presidente da comissão executiva) e de António Vieira Monteiro a Presidente não executivo (chairman).

O atual administrador financeiro, Manuel Preto, tal como avançámos, deverá fazer parte da nova lista de administradores, que tudo indica venha a ser uma lista renovada e rejuvenescida.

Nos pontos da agenda da assembleia estão a deliberação sobre a eleição dos órgãos sociais, do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de ROC para o triénio 2019-2021. Mas também a deliberação sobre a eleição da Comissão de Vencimentos e a “alteração do regulamento aprovado pela Assembleia Geral do Banco Totta & Açores no dia 30 de outubro de 1989”.

(atualizada)