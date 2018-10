Santander une-se à Câmara de Comércio Internacional para ajudar as empresas a fazerem comércio internacional

O Santander Portugal e a Câmara de Comércio Internacional (ICC) irão realizar quatro workshops sobre “Como fazer Negócio Internacional”, nas cidades de Lisboa, Leiria, Porto e Guimarães, diz o banco que explica que “o objetivo é dotar as empresas das melhores ferramentas e práticas de comércio internacional, para que possam concretizar negócios de uma forma simples e segura”.

“Inspeção e Verificação de Mercadorias”, “Procedimentos Aduaneiros” e “Trade Finance” serão os temas abordados. Os workshops são gratuitos, mediante inscrição, e destinam-se a todos os profissionais envolvidos em transações de comércio internacional.

O banco liderado por António Vieira Monteiro assume-se como agente facilitador do comércio externo, para as empresas: “O Santander assume um compromisso permanente como agente facilitador do comércio externo, oferecendo soluções globais e simples, como o portal Santander Trade e a plataforma International Desk”, diz a nota do banco.

O Santander Trade Club conta atualmente com cerca de 12.500 empresas em 39 países que já iniciaram contactos comerciais. “O Banco tem uma equipa de trade finance especializada, um network de bancos parceiros no mercado internacional e ainda várias parcerias a nível nacional”, adianta a instituição.

“A Câmara de Comércio Internacional permite às empresas integrar uma rede global de mais de 6 milhões de empresas do mundo inteiro e usufruir de vários benefícios, como as suas ligações privilegiadas (entre as quais, a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio) e a partilha de conhecimentos com cerca de 3.000 especialistas de mais de 100 países que produzem recomendações e orientações para as empresas, no âmbito das 12 comissões da ICC”, conclui o comunicado.