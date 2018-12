Santos Silva saúda tomada de posse de novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, saudou a tomada de posse do novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus. O novo líder santomense tomou posse esta segunda-feira, após a vitória do partido Ação Democrática Independente (ADI), nas legislativas realizadas no passado dia 7 de outubro.

“O Governo português reafirma nesta ocasião a grande importância que atribui ao relacionamento bilateral entre Portugal e São Tomé e Príncipe, fundado em valores partilhados e profundos laços históricos e de franca amizade”, afirma Augusto Santos Silva, em comunicado enviado às redações.

Augusto Santos Silva mostra também “empenho em trabalhar estreitamente” com Jorge Bom Jesus e “com o futuro Governo santomense no aprofundamento da relação entre os dois países, em todos os domínios da extensa cooperação bilateral”.

O presidente santomense, Evaristo Carvalho, nomeou Jorge Bom Jesus para chefiar o Governo de São Tomé e Príncipe, na passada quinta-feira, justificando a decisão com “a atual correlação de forças” no parlamento e “os superiores interesses” do país. Nas eleições legislativas de outubro, o partido Ação Democrática Independente (ADI) venceu com maioria simples, elegendo 25 dos 55 deputados da Assembleia Nacional.