Subida da inflação norte-americana anima Wall Street

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quarta-feira a negociar no verde com os três principais índices a ganhar alento. O industrial Dow Jones sobre 0,69% para 25,385.72, o S&P 500 ganha 0,74% para 2,745.83 e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,99% para 7,279.64 pontos.

O instituto do emprego norte-americano (labor department) anunciou que a taxa de inflação para o mês de outubro se situou nos 2,5%, uma subida de 0,2 pontos percentuais em relação a setembro, e está em linha com a Reserva Federal norte-americana em subir novamente as taxas de juro este ano de forma gradual.

Segundo os analistas do Millennium bcp, “denota-se um abrandamento da inflação core, que exclui as componentes mais voláteis da alimentação e energia, de 2,2% para 2,1%, marcando o terceiro mês consecutivo de alívio”.

A administração Trump anunciou o adiamento, em algumas semanas, da imposição de tarifas às importações de automóveis da União Europeia para estudar o relatório sobre as consequências destas medidas na segurança nacional nos EUA.

Esta quarta-feira as atenções dos investidores estarão centradas nos resultados da Microsoft, Starbucks, Cisco e Expedia.

Entre as matérias primas o West Texas Intermediate, o preço de referência do barril de petróleo nos EUA, valorizou 1,83% para 56.71 dólares. O barril de Brent, referência no mercado europeu, subiu 1,96% para 66.75 dólares.

Nos mercados cambiais, destaque para a Libra esterlina que, em pleno ‘Dia-D’ sobre o texto do acordo do Brexit, aprecia 0,16% face ao dólar, para 1.2998 dólares, mas deprecia 0,23% face à moeda única europeia, com um euro a valer 0,8721 pences.

O euro sobre 0,36% face ao dólar para 1.1331 dólares.

