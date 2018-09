Tap My Back é a primeira startup portuguesa no weXelerate

A ”Tap My Back” foi uma das 40 startups selecionadas para participar num dos maiores programas de aceleração de startups da Europa, o WeXelerate.

O evento decorrerá em Viena, durante o mês de outubro e é a primeira vez que uma iniciativa portuguesa participa.

Para as 40 empresas seleccionadas, o evento é uma oportunidade para adquirir conhecimentos, mentoria, networking e a chance de amadurecer ideias e produtos ainda num estado inicial. A objetivo do programa é reunir empreendedores com parceiros corporativos e incentivar o desenvolvimento dos projetos participantes.

”O weXelerate é sobre a colaboração entre empresas líderes no mercado, especialistas e startups de diversos setores, com o intuito de criar relações produtivas para todos”, afirma Gabrielle Costigan, diretora Administrativa do weXelerate, na nota.

Desde a primeira edição, o weXelerate já recebeu mais de 100 participantes de 30 países,diferentes.