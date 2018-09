Telefónica planeia vender filiais no México e América Central para reduzir dívida e valorizar em bolsa

A empresa espanhola Telefónica está a planear um desinvestimento total ou parcial das suas filiais mexicanas e centro-americanas, com o objetivo de reduzir a sua dívida de forma acelerada e realizar uma boa venda, informa o jornal “El Economista”. De acordo com fontes conhecedoras do processo, a empresa de telecomunicações está a trabalhar neste cenário “há muitos meses”.

Para os gestores da Telefónica, a prioridade é reanimar o valor da empresa na bolsa, atualmente num dos níveis mais baixos dos últimos anos. Segundo as mesmas fontes contactadas pelo “El Economista”, as negociações estão “bastante avançadas”, pelo que não se descarta um eventual acordo nas próximas semanas, no caso de o preço se ajustar às expectativas de oferta e procura.