Transinsular expande portefólio de rotas marítimas pela África Ocidental

A empresa de transportes marítimos Transinsular irá expandir os seus serviços internacionais já a partir de outubro deste ano com novas escalas na Gâmbia e Guiné-Conacry. O alargamento dos serviços para estes dois novos mercados da África Ocidental segue-se ao recente desenvolvimento do seu serviço Lince Class, que passou a contar com uma escala em Algeciras na rota para Cabo Verde.

O serviço Lince Class é complementado pelo serviço Atobá que, a partir de Cabo Verde, oferece transporte quinzenal para a Guiné-Bissau e, a partir de agora, também para Banjul, na Gâmbia, e Conacry, continuando deste modo a oferecer serviços regulares a nichos de mercado da África Ocidental.

Segundo Claus Larner, presidente da Transinsular, ”o alargamento do nosso compromisso com a África Ocidental vai traduzir-se na oferta de soluções à medida de cada cliente, com a garantia da fiabilidade de horários e os melhores transit times para nossos clientes no norte da Europa, Península Ibérica e Mediterrâneo Oriental. A dimensão da Transinsular e a sua flexibilidade continuam a ser o nosso foco e é isso que nos permite esta nova expansão.’’.