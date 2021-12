Veja aqui o que marcou as pesquisas dos portugueses em 2021

No ano de 2021 as preocupações em torno da Covid-19 mantiveram-se mas muitas atividades pré-pandemia voltaram a fazer parte da vida dos portugueses. As tendências de pesquisas do Google trazem um retrato dos interesses dos portugueses neste ano, que se mostraram, particularmente, curiosos por saber “o tempo para amanhã”.

Ainda na lista de assuntos gerais, o futebol voltou a marcar as pesquisas, com a atenção a recair sobre o Euro 2020, o Benfica e o Sporting, que se sagrou campeão 19 anos após a última conquista. O Certificado digital também foi um dos principais assuntos, e a Covid-19 levou a perguntas sobre como obter o certificado Digital Covid, como agendar a vacina, medidas de confinamento e desconfinamento e o número de casos diários em Portugal.

Com as viagens a serem possíveis novamente, Sintra e Aveiro foram duas cidades alvo de bastante curiosidade por parte dos turistas do nosso país.

No entretenimento, como em anos anteriores, o Big Brother ocupou o lugar do topo entre os programas de TV mais populares nas pesquisas do Google, enquanto que Squid Game e Bridgerton ocuparam também o lugar de destaque.

No mundo, o desporto foi o grande destaque das pesquisas, com diversos campeonatos, desde o futebol ao críquete, a entrar na lista das principais tendências. Nas notícias, os acontecimentos no Afeganistão, os resultados nas bolsas e a vacina Covid-19 figuram entre os principais interesses a nível mundial.