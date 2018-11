Web Summit: guia de sobrevivência em cinco passos

A Web Summit arranca esta segunda-feira naquela que é a terceira edição em Portugal. As edições de 2016 e 2017 tiveram um sucesso tal que o criador do evento, Paddy Cosgrave, acordou com o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa manter a cimeira tecnológica na capital portuguesa por mais dez anos, pelo menos.

São esperadas mais de 70 mil pessoas pessoas na FIL e na Altice Arena entre hoje e quinta-feira. Para tirar o máximo proveito do evento, evitar atrasos e desperdícios de tempo, é preciso planear bem e ter em conta algumas cruciais questões logísticas.

1 – Bilhete

O bilhete para a Web Summit está na aplicação móvel do evento, descarregue-a o quanto antes – disponível em iOS e Android. Depois de descarregada, registe-se e obtenha o seu código QR. Vai precisar desse código para se registar e identificar-se à entrada do evento, juntamente com o cartão de cidadão ou passaporte.

Para efetuar o registo, saiba que há um balcão presencial no Aeroporto Humberto Delgado a funcionar entre até às 23h00 desta segunda-feira e entre as 7h00 e as 15h00 de terça-feira. Nos restantes dias da Web Summit, tem também um balcão presencial para registo na FIL: os registos são admitidos entre as 12h00 e as 20h00 de segunda-feira, e as 8h30 e as 17h00 dos restantes dias (6, 7 e 8).

Os participantes com bilhetes Media, Speaker, Chairperson e Forum Guest terão de se registar no respetivo balcão, cujo o horário é: segunda-feira (12h00 até às 20h00); terça-feira, quarta-feira e quinta-feira (8h00 até às 17h00).

2 – Transportes

Se está a pensar ir no seu carro até à Web Summit, saiba que a PSP vai proceder ao corte de vias próximas da Feira Internacional de Lisboa (FIL) e da Altice Arena, o que poderá dificultar a deslocação com veículo privado. Existirão várias vias interrompidas na Alameda dos Oceanos, Rua do Bojador, Avenida do Atlântico e rotunda dos Vice-Reis. (sentido sul-norte). Circulável estará a Avenida do Índico.

Quanto aos transportes públicos: o Metropolitano de Lisboa promete monitorizar a circulação na linha Vermelha durante a realização do certame, para que a oferta possa ser ajustada à procura. O apoio ao cliente vai ser reforçado em várias estações, para que sejam evitadas perturbações adicionais na circulação de passageiros. Ainda assim, poderá haver condicionamentos na circulação do metro durante os dias 6 e 8 de novembro, por culpa da greve parcial que se encontra convocada para o período das 6h00 às 9h30 desses dias.

No caso da Carris, a organização aconselha três carreiras: o 728, entre o Restelo e a Portela, o 744, entre o Marquês de Pombal e Moscavide e, finalmente, o 782, entre o Cais do Sodré e Moscavide. Se apanhar qualquer um destes três autocarros, tem de sair na paragem da Estação da Gare do Oriente. Se for de comboio, saia também na estação da Gare do Oriente.

3 – Telecomunicações

As três operadoras móveis Altice Portugal, NOS e Vodafone Portugal vão reforçar as suas redes devido à Web Summit.

A dona da Meo promete duplicar os dados que circulam nas suas redes: “A Altice Portugal, parceira tecnológica da Web Summit, dotou os locais onde decorre o evento — FIL e Altice Arena — com rede wi-fi de última geração, tendo sido esta uma das principais razões para a transferência do evento da Irlanda em Portugal”, indicou a dona da Meo à Lusa. A operadora prevê “a presença simultâena de mais de 67 mil dispositivos” na Web Summit.

A NOS, por sua vez, “vai realizar um reforço da rede móvel nas tecnologias 2G, 3G e 4G em toda a envolvente do Parque das Nações, através da colocação de uma torre móvel temporária e upgrade de rede nas estações que servem a área”, informou fonte oficial.

“Também serão reforçadas, a nível de rede móvel, outras zonas como Chiado, Bairro Alto, Príncipe Real, Lx Factory e Cais do Sodré. A linha vermelha do metro de Lisboa, apesar de este ano já ter sido integrada no plano geral de melhoria da rede da NOS, também será alvo de intervenção com aumento de capacidade face ao volume de visitantes esperado”, acrescentou a NOS.

Já a Vodafone Portugal fez saber que “sempre que ocorrem eventos de grande dimensão” a operadora “leva a cabo planos dedicados de reforço de cobertura e capacidade da sua rede de comunicações móveis””, sendo que a Web Summit “é um desses exemplos, enquanto evento onde são esperados mais de 70 mil pessoas com necessidades de comunicação muito exigentes”.

Na última edição, a Vodafone Portugal diz ter gerado 6 terabytes (TB) de dados e mais de 700 mil minutos de tráfego de voz na sua rede Vodafone, “não se tendo registado qualquer falha ou anomalia”.

A Vodafone “instalou ainda uma antena especial com tecnologia Massive Mimo”, que servirá de base ao 5G.

4 – Onde ficar

Se ainda não reservou um quarto em Lisboa, será muito complicado fazê-lo esta semana. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) estimou uma “ocupação próxima dos 100%” nos estabelecimentos de Lisboa nos dias da Web Summit, o que também se deverá refletir nos preços.

Por seu lado, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), prevê que os participantes na Web Summit gastem mais de 61 milhões de euros nos quatro dias da conferência internacional de tecnologia.

Depois de ouvidos os seus associados, a AHRESP estimou que os esperados 70 mil visitantes da terceira edição do evento em Lisboa gastem cerca de 61,6 milhões de euros, num gasto médio diário de 220 euros, dos quais 120 euros em alojamento e 50 euros em “restauração e animação”.

5 – O espaço da Web Summit

Se vai à Web Summit, saiba que a edição deste ano terá como oradores personalidades tão distintas como o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a atriz Maisie Williams, o presidente executivo do eBay, Devin Wenig, o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, o designer de moda Alexander Wang e o presidente da Microsoft Corporation, Brad Smith, por exemplo.

Do grupo de oradores portugueses fazem parte o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o comissário europeu Carlos Moedas, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E a dar relevância à cimeira tecnológica estão os principais patrocínios da Amazon Web Services, KPMG, Booking.com, BMWi, Mercedes-Benz.io, Volkswagen We, IBM, Cisco, Siemens, Microsoft, Google, Altice e EDP.

Saiba, também, que entre segunda e quinta-feira, decorrerão 25 conferências diferentes dentro de uma só cimeira para discutir realidades relacionadas com a tecnologia, em áreas como o ambiente, o desporto, a moda e a política.

A edição de 2018 terá três novos palcos: o DeepTech, no qual estará em foco o impacto de tecnologias como a computação e a nanotecnologia na indústria e na vida quotidiana; o “UnBoxed”, onde críticos de tecnologia irão analisar produtos eletrónicos; e ainda a CryptoConf, que debaterá assuntos como as moedas digitais.

Importa explicar que, apesar de ter acesso às palestras com o seu bilhete, os diferentes palcos do Web Summit não estão reservados para uma única temática. Apesar de as conferências estarem organizadas em diferentes “tracks”, estas não vão estar circunscritas a zonas fixas do recinto. Ou seja, terá de se deslocar pelo Altice Arena e pelos quatro pavilhões da FIL para acompanhar toda a programação de uma track. Para isso, a app do Web Summit pode ajudar ao indicar local e hora do ocorrido.

Depois do trabalho e dos negócios, o Web Summit também patrocina momentos de descontração e diversão. A Night Summit promete dominar a cidade a partir das 20h00 dos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro, os participantes terão acesso a uma série de festas noturnas que se vão organizar em diferentes partes da cidade.

Hoje, no exterior do Altice Arena, realiza-se a Open Night Festival onde, a partir das 17h00, haverá street food e música. Depois da hora de jantar, na Rua do Bojador, também no Parque das Nações, a animação continua noite dentro. Na terça-feira, a festa ruma ao Cais do Sodré e à Rua Cor-de-Rosa. Na quarta-feira, é a LX Factory que sedia a “noitada; e na quinta-feira, dia 8, a celebração de encerramento realiza-se entre as 18h00 e as 22h00 na Casa Independente, que fica no Largo do Intendente.

Outra informação útil a saber é a localização do posto de informações. A organização terá dois pontos de informação onde é possível obter auxílio do staff. Para além dos voluntários, que circularão pelos recintos do evento, há um quiosque no pavilhão 4 e outro no pavilhão 2, onde é possível obter ajuda.