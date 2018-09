Acabou-se o ‘reinado’ Messi-Ronaldo: melhor do mundo é Luka Modric

O croata Luka Modric (Real Madrid) foi hoje eleito como o melhor jogador do mundo, no prémio ‘The Best’ atribuído pela FIFA, sucedendo assim ao seu ex-companheiro de equipa, Cristiano Ronaldo, e acabando com um reinado luso-argentino (entre CR7 e Messi) que durou dez anos.

Depois de ter sido eleito a 30 de agosto como o melhor jogador europeu para a UEFA, (numa eleição onde só contam as provas jogadas pelos clubes), o croata Luka Modric, partia na frente para conquistar um prémio, que nas duas edições anteriores pertenceu a Cristiano Ronaldo.

Nesta eleição foi tida em conta a participação nas competições por seleções e Luka Modric, recorde-se chegou à final do último mundial com a Croácia e apesar da derrota com a França, foi eleito o melhor jogador da prova. Além de contar também com a Liga dos Campeões, conquistada ao serviço do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo (Juventus), Luka Modric (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool), eram os três jogadores que disputavam o prémio de melhor jogador do mundo atribuído pela FIFA. Na lista dos dez finalistas ficaram de fora astros que dariam para constituir uma equipa de luxo: Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Lionel Messi, Harry Kane e Kylian Mbappé.