André Villas Boas: “José Peseiro sabia que era uma escolha intermédia”

“Obviamente que o José Peseiro não foi uma escolha do [presidente do Sporting Clube de Portugal] Frederico Varandas. [O próprio José Peseiro] também sabia que era uma escolha intermédia”. As palavras são de André Villas Boas, que marcou presença na WebSummit esta terça-feira, para falar sobre liderança no futebol.

Em declarações à imprensa, o técnico português referiu, no entanto, que quando o assunto são as demissões de treinadores, “a única coisa que pensamos é o porquê das decisões”. Sublinhou: “é difícil por-me na posição do que vai na consciência das pessoas quando tomam uma decisão dessas”.

André Villas Boas que está sem treinar e tem-se dedicado aos desportos motorizados, referiu que o regresso ao banco de suplente “não será o mais rápido possível”, considerando-se um “hippie” do futebol.

“Ainda não decidi o futuro. Estou a calmamente há espera do melhor projeto e a decidir com a família”. O técnico assumiu ainda que tem aprendido a liga alemã e que esse é um mercado que também está em aberto, não mencionando um clube em específico.

Sobre o campeonato português o treinador mostra-se surpreendido “com a forma como os ‘três grandes’ arrancaram” e com a consciência do Sporting de Braga, salientando que “quero que o FC Porto seja novamente campeão”.

Confrontando se a instabilidade do SL Benfica poderá beneficiar os ‘dragões’, Villas Boas afirma que “Rui Vitória não merece passar por esta fase” e que este é um “momento difícil para os benfiquistas, mas serão eles que terão de resolver esse problema”.