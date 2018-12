Autoeuropa falha meta de produção de 2018

A Autoeuropa tinha como objetivo de produção para 2018 a montagem de 240 mil automóveis mas, desde que o modelo T-Roc foi anunciado, as paragens durante este ano foram demasiadas para que a fábrica de Palmela alcançasse o objetivo, noticia o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (Acap), a Autoeuropa tinha produzido 205.460 carros até ao final do mês de novembro. Para conquistar o objetivo anual, teriam de ser produzidos 35 mil carros neste mês de novembro mas com os dias de paragem já previstos, a meta de 2018 ficará mesmo por alcançar.

Em dezembro, a fábrica vai enfrentar várias interrupções: houve a suspensão dos dois turnos de dia 9 e, ainda, se prevê a supressão do turno da tarde de dia 22 e a paragem entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro.

A produção automóvel na fábrica de Palmela não deverá chegar aos 20 mil veículos, sublinha o diário de economia. Sobre os objetivos de produção a Autoeuropa só fará comentários em janeiro, quando saírem os resultados anuais.