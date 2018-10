Conheça o contributo das empresas francesas para a transformação digital em Portugal

Na 6ª Conferência Franco-Portuguesa que se inicia hoje, dia 9 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, está previsto um debate sobre a transformação digital em Portugal e o contributo das empresas francesas no nosso país.

A partir das 9 horas da manhã de hoje, com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira, a embaixada de França em Portugal, o Comité Portugal dos Conselheiros do Comércio Externo de França e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa lançam esta iniciativa para destacar o papel das empresas gaulesas em Portugal, como motor da transformação digital em Portugal.

“Dirigida à comunidade empresarial e aos decisores políticos, a conferência, que tem por objetivo compreender o contributo da comunidade empresarial francesa para Portugal”, pretende aprofundar “o desafio representado pela transformação digital, no mundo dos negócios”, explica um comunicado da organização.

Segundo esse comunicado, no decorrer da conferência, será apresentado em exclusivo, um estudo, que analisa o contributo das empresas francesas para a transformação digital em Portugal e a ANA – Vinci irá apresentar a sua visão para um novo conceito de aeroporto.