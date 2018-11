Empresas de energia norte-americanas oferecem 100 milhões de dólares ao Estado do Texas e Novo México

No total são 17 as empresas norte-americanas que prometem auxiliar o Estado do Texas e do Novo México, com 100 milhões de dólares (perto de 90 milhões de euros), face à escassez de mão-de-obra, serviços de saúde sobrecarregados e congestionamentos causados ​​em parte pelas empresas que descem na Bacia Permiana, o maior campo petrolífero do país, revela a agência “Reuters”.

“É uma quantia significativa de dinheiro, mas estes são enormes desafios”, referiu Don Evans, ex-secretário do Governo dos EUA que vive em Midland, Texas, o ‘epicentro’ da revolução do petróleo de xisto. “Não temos professores suficientes. Não temos médicos suficientes”, afirmou.

O grupo pretende trabalhar com autoridades regionais e federais, empresas, grupos sem fins lucrativos e educadores no Novo México e no Texas, esperando injetar milhões de dólares em petróleo e gás durante as próximas décadas. Este campo de petróleo deve bombear 3,7 milhões de barris por dia até dezembro, quatro vezes a taxa de 2010, segundo a Administração de Informações de Energia dos EUA.

O boom do petróleo de xisto na última década também levou à sobrelotação das escolas, aumentando as mortes nas estradas, o abuso de drogas e as tensões na rede elétrica.

O consumo de drogas na cidade de Midland, no Texas mais do que duplicou entre 2012 e 2016, de 491, para 942 segundo dados da polícia local. Os acidentes de trânsito também subiram 18% entre 2016 e 2017 e 29% na cidade de Ector, de acordo com os dados do Departamento de Transportes do Texas.