Especialistas discutem ‘Tendências e Inovação no Turismo’ no Funchal

‘Tendências e Inovação no Turismo”. O tema vai estar em debate esta terça-feira, a partir das 14h15, no auditório do Museu Casa da Luz.

Organizada pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, esta sessão temática marca o início de uma série de seminários a decorrer nos próximos meses no Funchal.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, marca presença amanhã, na Casa da Luz, para presidir à sessão de abertura do debate que arranca pelas 14h50 com a preleção de Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Turismo de Portugal, sobre os ‘Desafios do Turismo em Portugal,

A partir das 15h10, discute-se os ‘Novos programas na Madeira’, uma intervenção a cargo de Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira, seguindo-se temas como ‘A experiência digital dos hóspedes’, com José Vieira Marques, VP da Nonius – CEO da B-guest, o ‘Destino feito por pessoas’, esplanado por Diamantino Martins, viajante e empresário, ‘Big Data, sensores e redes sociais’, a cargo de Nuno Nunes, Professor do IST e Presidente da Arditi – M-iti, e ‘Capital de risco no Turismo’, uma reflexão de Pedro Mello Breyner, Executive Board Member da Portugal Ventures. Depois, haverá lugar para o debate.